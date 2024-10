Belgisch OM neemt volmachten in beslag in onderzoek naar verkiezingsfraude

Het OM in België heeft alle volmachtsformulieren in de plaats Ninove, in de provincie Oost-Vlaanderen, in beslag genomen. Dat gebeurt vanwege een onderzoek naar verkiezingsfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag.

Het onderzoek richt zich op het gebruik van volmachtsbewijzen en mogelijk vervalste medische verklaringen die op de verkiezingsdag zijn gebruikt om te kunnen stemmen, melden Belgische media.

Een Belgische vrederechter, die toezicht houdt op het eerlijke verloop van de stembusgang, sloeg bij het OM alarm over het gebruik van volmachten in Ninove. Nog voor de stemmen zondag volledig geteld waren, maakte het parket in Oost-Vlaanderen bekend dat het een onderzoek start.