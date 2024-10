Geplaagd Boeing zoekt 25 miljard om problemen op te lossen

Vliegtuigbouwer Boeing gaat met de pet rond bij aandeelhouders en beleggers om de financiële problemen op te lossen. Het Amerikaanse bedrijf gaf de Amerikaanse beurswaakhond vandaag informatie over een plan om 25 miljard dollar op te halen, onder meer via de uitgifte van nieuwe aandelen en obligaties. Het bedrag is ongeveer een vierde van de huidige beurswaarde van Boeing.

De aankondiging komt enkele dagen nadat Boeing bekend heeft gemaakt dat het mes diep in het personeelsbestand gaat. Topman Kelly Ortberg wil 17.000 banen schrappen om de kosten bij de geplaagde vliegtuigbouwer te verlagen. Daarmee zou 10 procent van de werknemers op straat komen te staan.

Boeing kampt al langer met grote vertragingen bij de productie van vliegtuigen. Na ongelukken en mankementen bij diverse nieuwe toestellen ligt Boeing onder het vergrootglas van Amerikaanse veiligheidsinstanties en justitie.

Staking

Ondertussen staken bij diverse fabrieken medewerkers al bijna een maand voor een betere cao. Door de staking stapelen de achterstanden in de productie bij Boeing zich alleen maar verder op. Aangenomen wordt dat Boeing de 25 miljard dollar nodig heeft om te voorkomen dat de kas door de opeenstapeling van problemen straks leeg dreigt te raken.

Boeing wordt al tijden achtervolgd door ongelukken en incidenten: