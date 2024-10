Russische vader van meisje dat anti-oorlogstekening maakte weer vrij

Naar aanleiding van de tekening belde de school de politie waarna Aleksej Moskaljov werd verhoord door de politie. De alleenstaande vader verdedigde de tekening van zijn dochter. Ook vond de politie op de sociale media van de man pro-Oekraïne berichten en karikaturen van de Russische president Vladimir Poetin.

De man kreeg eerst huisarrest in zijn woonplaats Efremov. Daar wist hij toch aan te ontkomen. Enkele dagen later werd hij gearresteerd in Minsk, de hoofdstad van buurland Belarus.

Twee jaar strafkamp

Uiteindelijk werd de man veroordeeld tot twee jaar strafkamp voor het in diskrediet brengen van het leger. Daarop staat sinds de invasie in Oekraïne, in februari 2022, een gevangenisstraf. Zijn dochter werd in een jeugdinstelling geplaatst.

De zaak leidde tot grote verontwaardiging onder mensenrechtenactivisten en lokale politici. Volgens Moskaljovs advocaat was het gezin puur "om politieke redenen" doelwit van de autoriteiten. Waarom de man nu al is vrijgelaten, is niet bekendgemaakt.