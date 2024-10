Google koopt kernreactoren om AI-datacentra van stroom te voorzien

Google gaat verschillende kleine kernreactoren kopen om grote hoeveelheden energie op te wekken die nodig zijn om datacentra voor kunstmatige intelligentie (AI) van stroom te voorzien.

Met de enorme groei van AI is ook de vraag naar elektriciteit flink toegenomen. Technologiebedrijven maken daarom steeds vaker gebruik van kernenergie om de elektriciteit te leveren voor de enorme datacentra die AI aansturen.

Zo sloot Microsoft vorige maand nog een overeenkomst met kerncentrale Three Mile Island in Pennsylvania, om deze voor het eerst sinds 2019 weer op te starten. De kerncentrale werd bekend vanwege de grootste kernramp in de VS ooit, in 1979. Daarbij kwam een grote hoeveelheid radioactief gas in de atmosfeer.

Ook Amazon maakte onlangs bekend dat het een datacentrum wil kopen op basis van kernenergie.

Schone energie

"Het elektriciteitsnet heeft nieuwe elektriciteitsbronnen nodig ter ondersteuning van AI-technologieën", zegt Michael Terrel, senior directeur voor energie en klimaat bij Google. Hij hoopt met de overeenkomst de technologie rond AI te versnellen op een schone en klimaatvriendelijke manier.

Experts verwachten dat, mede door AI, het wereldwijde energieverbruik van datacentra tegen het einde van het decennium zal zijn verdubbeld. Niet alleen de hardware van de computers hebben veel stroom nodig, ook generen de computers veel warmte, waardoor ze gekoeld moeten worden.

Google heeft meerdere kleine kernreactoren besteld bij het bedrijf Kairos Power uit Californië. De eerste moet in 2030 klaar zijn en de rest in 2035.

Locatie nog onbekend

Waar de nieuwe centrales moeten komen en hoeveel geld Google ervoor betaalt is niet bekend. De plannen moeten ook nog worden goedgekeurd door lokale instanties en de Amerikaanse toezichthouder op kernenergie.

Kernenergie is vrijwel CO2-vrij en levert 24 uur per dag elektriciteit. Critici wijzen erop dat kernenergie niet zonder risico's is en langdurig radioactief afval produceert.