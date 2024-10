OM wil 100 miljoen afpakken van Haagse drugsbaron

Het Openbaar Ministerie wil bijna 100 miljoen euro hebben van de veroordeelde drugsbaron Piet S. uit Den Haag. Hij zou dat hebben verdiend met zijn jarenlange handel in allerlei soorten drugs.

De nu 68-jarige Piet S. stond aan het hoofd van een grote criminele organisatie die drugs smokkelde over de hele wereld. S. en zijn medeverdachten handelden in grote partijen cocaïne en hasj, maar ook in amfetamine, crystal meth, heroïne en xtc. De groep kocht douaniers en havenmedewerkers om en gebruikte acht bedrijven om drugsgeld wit te wassen.

Een jaar geleden werd Piet S. veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf, nog hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. Op dit moment loopt de zaak in hoger beroep.

Plukken

In een losse procedure probeert het OM intussen om een aantal leden van de organisatie te 'plukken'. De officier van justitie vroeg de rechtbank vandaag om ruim 99 miljoen euro af te mogen pakken van Piet S. en enkele medeverdachten.

In het onderzoek naar Piet S. nam de politie al honderdduizenden euro's in beslag, net als dure auto's, luxe horloges, boten en vastgoed in onder andere Spanje. Het OM zag dit als bewijs dat hij miljoenen moet hebben verdiend met zijn drugshandel, al is het niet gelukt om al het geld ook daadwerkelijk te vinden. Het OM denkt dat hij een groot deel van zijn vermogen nog ergens heeft verstopt.

Het OM wil dit geld alsnog afpakken en heeft daarom berekend wat Piet S. moet hebben verdiend met zijn drugshandel. De inbeslaggenomen goederen en huizen dienen als voorschot. De rechtbank beslist later dit jaar of inderdaad de volledige 100 miljoen mag worden ontnomen.