Oud-wielrenners verbaasd over langdurige schorsing sprinter Groenewegen

Hoe wielerunie UCI heeft bepaald dat sprinter Dylan Groenewegen voor negen maanden is geschorst , is voor NOS-wieleranalist Stef Clement niet duidelijk. "Ik sta eigenlijk vol vragen. Het is niet bekend op basis van welk artikel de UCI tot deze straf is gekomen."

"Dit is de eerste keer dat zoiets wordt besloten. Er is namelijk geen vergelijkingsmateriaal", zegt Clement over het incident in de Ronde van Polen, in augustus. Groenewegen week in de openingsrit te veel van zijn lijn af, wat leidde tot een zware valpartij van landgenoot Fabio Jakobsen.

"Normaal gesproken kijk je bij zoiets naar het gedrag en de omstandigheden. Het gedrag is bekend: Groenewegen heeft een fout gemaakt in de sprint. Daarvoor is hij bestraft, met een diskwalificatie in Polen. Nu wordt dat gedrag opnieuw bestraft, terwijl het lijkt dat de omstandigheden buiten beschouwing worden gelaten", aldus Clement.

'UCI keurt eigen vlees'

Daarmee doelt de oud-wielrenner op het hekwerk dat door de organisatie langs de finish was geplaatst. "Het lijkt erop dat de hekken niet deugden. Maar de UCI heeft de hekken voorafgaand aan de koers wél goedgekeurd. Nu keurt de UCI dus eigenlijk het eigen vlees. Of je dan een goed oordeel kan vellen over gedrag en omstandigheden, is maar zeer de vraag."