Spoorbrug Alphen aan den Rijn werkt weer na aanvaring: scheepvaart hervat

De spoorbrug in Alphen aan den Rijn waar vorige week een schip tegenaan was gevaren, werkt weer. Dat meldt ProRail. De brug over de rivier de Gouwe kan weer draaien, zodat schepen erlangs kunnen varen. De scheepvaart is daarom dan ook hervat.

Het schip botste vrijdagochtend tegen de brug aan en kwam vast te zitten. Hierdoor reden er urenlang geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven.

Doordat ook de brug beschadigd was geraakt, lag de scheepvaart tot en met maandag stil.

Veilig open en dicht

Vannacht testte ProRail of de zogeheten draaibrug weer goed werkt. Bij die test bleek dat de brug weer veilig open en dicht kan. "Het mechanisme is veilig en doet het weer", zegt de spoorbeheerder tegen Omroep West.

Volgens een woordvoerder heeft de brug nog wel lichte schade, maar heeft dat geen effect op de werking van de brug. In de komende weken zal de schade worden hersteld. Dat gebeurt op momenten dat er geen treinen overheen rijden.

Over de herkomst en mogelijke schade aan het schip is niets bekend. Ook over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. De politie doet hier nog onderzoek naar.