België bijna uitgeschakeld na verlies tegen Fransen, derde generatie Maldini debuteert

Frankijk heeft in de Nations League met 2-1 gewonnen bij België. De thuisploeg was beter in Brussel, maar moest toch een nederlaag incasseren en is nu vrijwel kansloos voor de kwartfinales.

Italië deed in dezelfde groep goede zaken: door een 4-1 overwinning tegen Israël hebben de Azzurri nu tien punten na vier wedstrijden. Frankrijk komt op negen punten. De Belgen blijven steken op vier punten en hebben ook een beduidend slechter doelsaldo dan de Fransen en Italianen.

VAR grijpt in

De Belgen waren dreigend in het begin, zo waren er in het eerste kwartier kansen voor Youri Tielemans en Loïs Openda. Na twintig minuten was er een opmerkelijk moment. Openda ging alleen af op doelman Mike Maignan, maar werd vlak voor hij wilde uithalen gevloerd door de Franse verdediger William Saliba.

Een duidelijke strafschop, dachten de Belgen, maar de assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel. Toen de VAR vervolgens constateerde dat daar geen sprake van was, legde arbiter Irfan Peljto de bal alsnog op de stip.