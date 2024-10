Wietteelt in Nederland slinkt, productie andere drugs blijft

De wietteelt in Nederland neemt af. Omdat steeds meer landen het kweken van cannabis toestaan, is er minder behoefte aan Nederlandse wiet.

Dat staat in een politierapport over de ontwikkelingen op de drugsmarkt in de afgelopen vier jaar. "De Nederlandse hennepteelt lijkt aan belang te hebben ingeboet", schrijft de politie.

Al jaren op rij ontmantelt de politie minder hennepkwekerijen. Vorig jaar vond de politie in Nederland nog 'slechts' 1230 wietplantages. Dat waren er in 2019 nog drie keer zoveel. Overigens heeft dat volgens de politie ook te maken met andere prioriteiten en een tekort aan mensen.

Intussen treft de politie hier steeds vaker buitenlandse wiet aan, bedoeld voor de Nederlandse markt. Deze wiet komt bijvoorbeeld uit Canada, waar cannabis sinds 2018 legaal is. Een deel belandt kennelijk ook in Europa.

Grote speler

Hoewel er minder wiet van eigen bodem wordt geteeld, blijft Nederland volgens het rapport wel een onverminderd grote speler in de wereldwijde drugshandel. Nederland is nog altijd een van de belangrijkste invoerlanden van cocaïne in Europa.

Wel is hier, net als in België en Spanje, de afgelopen jaren steeds meer cocaïne in beslag genomen. Opsporingsdiensten beschouwen dit nogal eens als hun eigen verdienste, maar in het rapport ziet de politie het anders: "Dit lijkt te duiden op een uitbreiding van de import, via verschillende Europese havens."

Ook de productie van synthetische drugs lijkt in Nederland niet af te nemen. Al eerder werd duidelijk dat het aantal gevonden drugslabs juist stijgt.

Steeds vaker treft de politie drugslabs aan waar naast xtc bijvoorbeeld ook crystal meth kan worden gemaakt. "Criminelen kunnen met deze 'combilabs' snel inspelen op de vraag naar verschillende soorten drugs", aldus de politie in het rapport.

Opmars

Nieuwe drugsvarianten zijn volgens de politie aan een gestage opmars bezig, zoals ketamine, 3-MMC en synthetische cannabis. Ook 'flakka' wordt tegenwoordig in Nederland geproduceerd, net als stoffen die hier nog niet strafbaar zijn en via webwinkels worden verkocht.

Soms worden meerdere soorten drugs met elkaar gemengd, vaak ketamine en MDMA. Volgens het Trimbos Instituut zijn dit gevaarlijke cocktails die hier maar weinig worden gebruikt. De politie vermoedt dat deze mengsels onder de naam 'tusi' vooral worden geleverd aan Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Onlangs vond de politie in Nederland voor het eerst een grote partij nitazinen. Volgens het rapport worden deze extreem sterke en gevaarlijke pijnstillers in Europa weinig gebruikt. Dat geldt ook voor fentanyl, dat in de Verenigde Staten wel voor grote problemen zorgt. Wel zijn Nederlanders soms betrokken bij de handel in dit soort stoffen.

Verweven

Drugshandelaren richten zich vaak op de verkoop van meerdere soorten drugs tegelijk. Als de kans zich voordoet, pakken ze volgens de politie ook andere lucratieve handel mee zoals illegale medicijnen, sigaretten of vuurwapens.

Drugsnetwerken zijn allemaal met elkaar verweven, constateert de politie in het rapport. "Iedereen lijkt met iedereen verbonden, iedereen kan met iedereen samenwerken. Niemand is onmisbaar."