Eerste vorst van dit najaar, in Drenthe -0,8 graden gemeten

Voor het eerst sinds 23 april heeft het weer gevroren in ons land. Op weerstation Eelde (Drenthe) daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt. Dat meldt weerstation Weerplaza.

Op weerstation Eelde daalde de temperatuur naar -0,8 graden. Daarmee is de eerste lokale vorstdag in het najaar eerder dan gebruikelijk. Gemiddeld daalt de temperatuur pas op 23 oktober ergens in het land tot onder het vriespunt.

Vorig jaar duurde het tot 12 november voordat het tot de eerste plaatselijke vorst kwam. Om van vorst te spreken moet de temperatuur op 1,5 meter hoogte onder nul liggen.

Overgangsmaand

De vorst staat in schril contract met het zachte weer dat woensdag wordt verwacht. In het zuiden van het land is er volop ruimte voor de zon, waarbij de temperatuur op sommige plaatsen tot 23 graden kan oplopen.

De grote temperatuurschommelingen zijn kenmerkend voor de tijd van het jaar, meldt Weerplaza. Volgens het weerstation is de maand oktober, net als maart en april, een traditionele overgangsmaand, waarbij vaker grote temperatuurverschillen worden gemeten.