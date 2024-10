Brand bij Groningse afvalverwerker onder controle

Bij een metaalrecyclingbedrijf in Groningen heeft vanochtend een grote brand gewoed. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand brak rond 07.30 uur uit aan de Gdanskweg. Volgens de brandweer woedde de brand in een berg oud ijzer. Meerdere voertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden, meldt RTV Noord.

Zo trok een kraan de berg afval waarin de brand woedde uit elkaar, zodat alles snel kon worden geblust. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond.