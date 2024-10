Staat vermindert belang in ABN Amro

De overheid verkoopt opnieuw een pakket staatsaandelen van ABN Amro. Minister van Financiën Heinen (VVD) wil het belang van de staat in de bank terugbrengen van 40,5 procent tot zo'n 30 procent.

Een maand geleden werd de vorige verkoopronde afgerond. De Staat nam ABN Amro in 2008 over om de bank van de financiële ondergang te redden. Er heerste toen een wereldwijde financiële crisis. In 2015 werd besloten te beginnen met de afbouw van het staatsbelang in de bank.

De vorige verkoopronde bracht 1,17 miljard euro op voor de staatskas. Dat was voor 9,5 procent van de aandelen. Nu wordt er een iets groter pakket van 10,5 procent op de markt gebracht. Bij de redding van de bank in 2008 waren de aandelen veel meer waard.

Naast ABN Amro heeft de Staat ook een belang in de Volksbank.