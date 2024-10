Wekdienst 15/10: Psycholoog Wim van Dijk hoort straf • Koningin Máxima bezoekt woonvoorziening

Goedemorgen! De rechtbank in Den Bosch beslist vandaag over de straf van psycholoog Wim van Dijk. Hij handelde in antibraakmiddelen, die hij leverde in combinatie met het dodelijke 'middel X'. Het OM eiste eerder een jaar cel.

Eerst het weer: vandaag is het best zonnig met alleen wat sluierbewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen is er nog meer ruimte voor de zon en wordt het warm voor de tijd van het jaar. De hoogste temperaturen liggen dan tussen de 18 en 22 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wisselvalliger.