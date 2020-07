Meer mensen lijken bestand tegen coronavirus dan tot nu toe gedacht

"Die noemen we early clearers of resisters. Het zou mij verbazen als dit fenomeen niet bestaat bij ziektes als covid-19, omdat volgens sommige schattingen 45 procent van de corona-besmette personen asymptomatisch blijft", zegt Netea. "Maar hoeveel weten we niet."

Het immuunsysteem bestaat uit verschillende linies. Belanden er coronavirussen in de luchtwegen, dan komen witte bloedcellen van de aangeboren afweer in actie, vertelt Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde in het Raboudumc in Nijmegen.

Uit die studies blijkt nog iets anders: een aanzienlijk deel van de mensen heeft nog T-cellen in het bloed, doordat ze besmet zijn geweest met een onschuldig verkoudheids-coronavirus. "We weten nog niet goed wat het effect van die cellen is, maar waarschijnlijk hebben ze een gunstig effect op de afweer tegen het nieuwe coronavirus", zegt De Vries.

Met name die T-cellen zijn in de berichtgeving over het coronavirus tot nu toe onderbelicht gebleven, zegt Rory de Vries, immunoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. "Terwijl ze wel degelijk kunnen helpen." Studies van onder meer het Erasmus MC hebben laten zien dat de T-cellen een belangrijke rol spelen bij de afweerreactie tegen het coronavirus.

Volgens Hans Zaaijer, die de antistofpeilingen van Sanquin leidt, betekent dit niet dat maar 5,5 procent beschermd is tegen covid-19. "Ik denk dat het een onderschatting is. Mensen met lichte klachten maken weinig antistoffen, die na een tijdje niet meer in het bloed te meten zijn. Waarschijnlijk hebben zij nog wel antistoffen in hun slijmvliezen. En dan is er ook nog de groep die resistent is."

Het is daardoor volstrekt onduidelijk hoeveel mensen nu bestand zijn tegen het virus en in welke mate. Maar dat het aantal hoger ligt dan die 5,5 procent is zeer waarschijnlijk, zeggen de wetenschappers.

Kwetsbare groepen beschermen

Eind juni publiceerden Zweedse onderzoekers een (nog niet door collega's beoordeeld) artikel waarin ze aantonen dat dertig procent van door hen onderzochte bloeddonoren T-cellen had specifiek voor SARS-CoV-2.

De groepsimmuniteit van 60 procent die nodig is om verdere verspreiding van het virus te stoppen, is dus wellicht dichterbij dan gedacht. Maar er is nog te veel onzeker om erop in te zetten. Het zou namelijk kunnen dat resistente of gedeeltelijk immune personen het virus wél kunnen doorgeven aan anderen, zeggen de wetenschappers. Ook zijn er aanwijzingen dat zelfs asymptomatische personen longschade kunnen oplopen.

Bovendien is het beschermen van kwetsbare groepen tot nu toe alleen effectief gebleken wanneer ook onder andere groepen de verspreiding sterk werd beperkt. "We weten niet wie wel en niet resistent of immuun is", zegt Zaaijer. "Dus voorlopig moeten we het huidige beleid doorzetten."