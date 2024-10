Van veelbelovend naar ondermaats: Koemans vernieuwde Oranje stelt zwaar teleur

Tegen Duitsland deelde Timber gisteren in München in de malaise en bracht hij zijn ploeg met slordigheden en slechte oriëntatie enkele keren in de problemen. Timber werd bij rust gewisseld, net als de tegenvallende Reijnders. Gravenberch bleef ondanks slordigheden langer staan.

De een zijn dood was de ander zijn brood: Mats Wieffer bracht als vervanger van Timber meer lijn in het spel. De 24-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion zag het afgelopen half jaar bij zijn afwezigheid door een blessure anderen hun kansen pakken en moest weer achteraan aansluiten in de middenveldrij. Gisteren maakte Wieffer echter een goede beurt.

Bejubelde spitsen Brobbey en Zirkzee maken geen vuist

Na de sterke optredens van Joshua Zirkzee en Brian Brobbey in de vorige interlandperiode bleven de bejubelde spitsen van Oranje opvallend doelpuntloos bij hun clubs. Een vaste nummer één ziet Koeman nog niet en daarom kregen ook in deze week beiden een wedstrijd toebedeeld.

De 23-jarige Zirkzee liet tegen het defensieve Hongarije bij vlagen zijn klasse zien, maar had het verder vooral lastig. Daarbij ontbrak de scherpte voor de goal. De 22-jarige Brobbey werd tegen Duitsland nauwelijks bereikt. Ze moeten het allebei de komende tijd maar bij hun clubs laten zien.

Van Dijk wordt gemist, Van de Ven pakt kans niet

Centraal in de verdediging deed zich bij de zeldzame absentie van de geschorste Virgil van Dijk een unieke kans voor links in het centrum. Micky van de Ven kreeg in zijn tiende interland voor het eerst een basisplek op zijn favoriete positie.

De verdediger van Tottenham Hotspur kon allerminst overtuigen en oogde heel nerveus. De start was dramatisch na ongekend geklungel met Jorrel Hato, maar dat bleef onbestraft omdat de vroege Duitse goal vanwege buitenspel werd afgekeurd.