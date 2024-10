Kamp Westerbork vraagt Rijk om steun vanwege financiële problemen

Daar komt bij dat het kabinet van plan is om de btw-belasting in de culturele sector te verhogen. Het herinneringscentrum valt daaronder en dat betekent dat de entreekaartjes duurder worden. Ook wordt de organisatie binnenkort met vijftien procent gekort op de subsidie van het Rijk, zegt de directeur. Minco: "Tel maar bij elkaar op: dan heb je een kwart van je inkomsten die je gaat verliezen. Dat is voor ons zo niet te doen."

Minco zegt dat andere instellingen veel meer geld krijgen. "Wij krijgen ongeveer tien procent van wat het Drents Museum of het Joods Cultureel Kwartier krijgen. Dat is ons al jaren een doorn in het oog."

Scholieren

Jaarlijks bezoeken zo'n 35.000 scholieren het herinneringscentrum. Die bezoeken worden grotendeels door het centrum zelf betaald. Volgens Minco moeten nu veel scholen geweigerd worden omdat er geen geld meer is om extra personeel in te huren, en dat terwijl de educatieve functie van de organisatie belangrijk is, stelt Minco.

Het herinneringscentrum hoopt op zowel een structurele oplossing vanuit het Rijk als een eenmalige bijdrage voor een verbouwing om het herinneringscentrum toekomstbestendig te maken.