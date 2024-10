Canada zet hoge diplomaten uit: 'Waren betrokken bij moord op Sikh-leider'

Canada heeft zes hoge Indiase diplomaten het land uitgezet in het oplopende conflict over een in Canada vermoorde Sikh-leider. Zij hebben volgens Canada een rol in de moord op de 45-jarige Hardeep Singh Nijjar die vorig jaar juni werd doodgeschoten in de Canadese stad Surrey.

Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Mélanie Joly is er "ruim voldoende, duidelijk en concreet bewijs" dat de zes "personen van belang" zijn in de zaak-Nijjar.

'Clandestiene activiteiten'

In reactie op de uitzetting, zette India zes Canadese diplomaten het land uit. Kort na het nieuws van de uitzetting meldde de Canadese politie in een persconferentie dat het meerdere diplomaten beschuldigt van "clandestiene" en "criminele" activiteiten in het land. Daaronder vallen onder meer moorden en aanslagen, stelde politiecommissaris Mike Duheme.

Vorig jaar september zei de Canadese premier Justin Trudeau al dat veiligheidsdiensten onderzoek doen naar de moord op Nijjar en dat er aanwijzingen zijn dat de Indiase regering betrokken was bij de moord.

De Indiase regering beschouwde hem als terrorist. Hij maakte deel uit van de Khalistan-beweging, die een eigen staat voor sikhs in India wil stichten. Sindsdien is de relatie tussen de twee landen verslechterd. Eerder dit jaar hield Canada drie mannen aan voor de moord.

Premier laat zich hard uit

Premier Trudeau liet zich kort na de toespraak van commissaris Duheme hard uit over de Indiase regering. "Ik denk dat het duidelijk is dat de Indiase regering een fundamentele fout heeft gemaakt door te denken dat ze criminele activiteiten tegen Canadezen konden steunen, hier op Canadese bodem", zei de premier. "Of het nu moorden, afpersing of andere gewelddadige handelingen zijn, het is absoluut onacceptabel."

In de meeste gevallen deelt de Canadese politie weinig over lopende onderzoeken, maar politiecommisaris Duheme stelde dat "de buitengewone omstandigheden" hem ertoe hebben geleid om informatie naar buiten te brengen. Volgens hem moeten Canadezen gewaarschuwd worden voor "een bedreiging van de openbare veiligheid".

Tussenpersonen

Volgens Duheme hadden meerdere mensen die voor de Indiase overheid werkten een rol in moorden en andere criminele activiteiten in Canada zoals dwang en afpersing. De politiecommissaris stelt ook dat er bewijs is dat Indiase diplomaten en consulaire medewerkers in Canada misbruik maakten van hun positie om onder meer informatie te verzamelen voor de Indiase overheid. Dat gebeurde onder meer via tussenpersonen en bedrijven die "werden gedwongen en bedreigd om voor de Indiase overheid te werken.

Canada heeft het bewijs dat is verzameld gedeeld met de Indiase overheid. Het land vroeg India om de diplomatieke en consulaire immuniteit op te heffen, maar India weigerde. Als reactie werd het zestal Canada uitgezet.

India: zestal niet uitgezet, maar teruggetrokken

India ontkent alle beschuldigingen en spreekt niet over een uitzetting van de zes. In een verklaring zegt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken geen vertrouwen te hebben dat Canada de veiligheid van Indiase topdiplomaten kon garanderen en dat daarom was besloten om hen "terug te trekken" en zes Canadese diplomaten uit India weg te sturen.

India wordt er regelmatig van beschuldigd in het buitenland mensen te laten doden. In april zeiden meerdere medewerkers van Indiase en Pakistaanse geheime diensten dat India meerdere mensen had laten vermoorden in Pakistan. En de Verenigde Staten beschuldigen het land ervan achter de mislukte moordaanslag te zitten op een sikh in New York.