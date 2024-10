Nog minstens zes zaken aangespannen tegen muziekmagnaat Diddy

Nog minstens zes mensen hebben vandaag nieuwe rechtszaken aangespannen tegen muziekmagnaat Sean 'Diddy' Combs. Hij wordt beschuldigd van het verkrachten van vrouwen en het seksueel misbruiken van mannen. De rapper zou ook een een 16-jarige jongen hebben misbruikt.

Begin oktober werd bekend dat de 54-jarige muziekmagnaat werd aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel voor prostitutiedoeleinden. In september werd hij daarvoor gearresteerd en vastgezet.

Vorige week werd duidelijk dat nog eens 120 mogelijke slachtoffers zich hadden gemeld met beschuldigingen van seksueel geweld. Daarvan zouden er 25 minderjarig zijn geweest ten tijde van het misbruik.

Gedreigd met moord

Twee van de nieuwe zaken werden door anonieme vrouwen aangespannen en vier door anonieme mannen. De man die ten tijde van het mogelijke misbruik 16 jaar oud was stelt dat Combs zijn geslachtsdeel aanraakte tijdens een van de beruchte 'White Parties' van de rapper.

Hij zegt dat de rapper hem tijdens een gesprek over een mogelijke carrière in de muziek zijn broek liet uittrekken. Dat hoorde volgens Diddy bij het overgangsritueel om een muziekster te worden. Het slachtoffer stelt dat hij het misbruik liet gebeuren omdat hij bang was en dat hij pas later besefte dat er een ongelijke machtsverhouding was met Diddy.

Een van de vrouwen zegt dat ze in 2014 is verkracht door de muziekmagnaat. In een hotelkamer zou hij haar hebben gedwongen tot orale seks bij hem en een vriend. Diddy zou hebben gedreigd haar te vermoorden als ze dat niet deed.

Proces zal bijna een maand duren

Het proces tegen Combs begint op 5 mei volgend jaar en zal waarschijnlijk een kleine maand duren. De openbaar aanklager zegt drie weken nodig te hebben om de zaak te presenteren. De advocaten van Combs denken een week nodig te hebben voor hun verdediging. Bij de eerste hoorzitting zei Combs onschuldig te zijn.

Sean Combs werd in de jaren 90 bekend als rapper Puff Daddy en oprichter van het platenlabel Bad Boy Records. Hij bracht onder meer het legendarische album Ready to Die van rapper The Notorious B.I.G. uit, die in 1997 werd doodgeschoten. Zelf had Combs ook enkele hits zoals met I'll be missing you.

Combs is ook een rijk man geworden met het investeren in onder meer tequila en een kledinglijn. Zijn vermogen werd in 2022 geschat op ongeveer 1 miljard dollar.