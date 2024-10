Ontluisterend Oranje ten onder tegen Duitsland in München

Pas in de 77ste minuut liet Nederland via Xavi Simons aanvallend echt zijn tanden zien. De speler van RB Leipzig kwam van links naar binnen en haalde uit. Via keeper Baumann en de lat ging het schot over.

Waar Brobbey in september nog zo goed speelde tegen Duitsland (2-2), net als het hele team, kwam de Ajacied nu niet in het spel voor. Een kwartier voor tijd werd hij vervangen door Joshua Zirkzee. In de slotfase zette Oranje zowaar druk en moest Baumann nog redden op een knal van Malen.

Van de 1-1 en een punt kwam het niet meer. Het was al met al te weinig en teleurstellend wat Oranje in de Allianz Arena had laten liet zien, in de stad waar de voor de wedstrijd herdachte Johan Neeskens scoorde in de WK-finale van 1974 en Oranje in 1988 Europees kampioen werd.

Geen historisch duel dit keer, een duel om van te leren, dat wel.