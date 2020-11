Handmatige hertelling van de stemmen in Amerikaanse staat Georgia

In de Amerikaanse staat Georgia worden alle stembriefjes handmatig opnieuw geteld. Dat heeft de functionaris die verantwoordelijk is voor de telling bekendgemaakt. Er wordt in de komende dagen een begin gemaakt met het tellen.

Brad Raffensperger zei op een persconferentie dat de hertelling nodig is omdat de marge tussen president Trump en zijn opvolger Joe Biden erg klein is. Aankomend president Biden ligt ongeveer 14.000 stemmen voor op basis van de tot nu toe getelde stemmen.

De uitslag van de hertelling in Georgia zal overigens niet van invloed zijn op de einduitslag van de verkiezingen.

Deadline

De Republikein Raffensperger zegt er alles aan te doen om de deadline van 20 november te halen. Dat is de sluitingsdatum voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslagen per staat. Daarna kan de verliezende partij opnieuw een hertelling aanvragen, die dan machinaal zal worden uitgevoerd.

In Georgia zijn tot nu toe zo'n 5 miljoen stemmen geteld, 99 procent van het verwachte aantal uitgebrachte stemmen is waarschijnlijk binnen, zegt nieuwszender NBC.

Stembusfraude

De aanhang van president Trump in Georgia, een staat die meestal naar de Republikeinen gaat, had eerder deze week al om een handmatige hertelling gevraagd.

Een week na de verkiezingen worden in verschillende staten de laatste stemmen nog geteld. Trump heeft voor een aantal staten een hertelling aangevraagd, na ongefundeerde beschuldigingen van stembusfraude. Ook heeft hij rechtszaken aangespannen. De staten waar de uitslag nog wordt betwist of nog niet duidelijk is, zijn Georgia en North Carolina.

Alaska, met drie kiesmannen, stond ook nog op dit lijstje, maar vandaag is bekend geworden dat de staat, zoals verwacht, naar president Trump gaat. Die komt daarmee op 217 kiesmannen.