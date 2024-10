Jong Oranje sluit EK-kwalificatie af met perfecte score door winst op Zweden

Jong Oranje kreeg even daarna nog een grote kans op een derde treffer. Emegha frommelde de bal via een verdediger op de lat en een kopbal van Ruben van Bommel in de rebound werd spectaculair gekeerd door de Zweedse keeper Oliver Dovin.

Zweden kroop wat meer uit de schulp. En dat moest ook wel, want alleen bij winst hield de ploeg plaatsing voor het EK in eigen hand. Met name in de tweede helft lag de wedstrijd aardig open.

Eigen doel

Veel kreeg Oranje-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro echter niet te doen. Bovendien werd het ook nog 3-0. Ajacied Kenneth Taylor gaf voor, waarna de Zweedse verdediger Noah Eile de bal in eigen doel werkte.

En dus moeten de Zweden afwachten wat Georgië dinsdagavond tegen Noord-Macedonië doet. De Georgiërs staan derde op een punt van Zweden. En Jong Oranje? Dat pakt de groepswinst met maar liefst 13 punten meer dan Zweden.