Identiteit Duitse piloot die in WO II neerstortte bij Dalfsen vastgesteld

De Koninklijke Landmacht heeft de identiteit vastgesteld van een Duitse piloot, die in de Tweede Wereldoorlog met zijn vliegtuig was neergehaald. Het toestel werd vorige week al geborgen in de gemeente Dalfsen. De bergers vonden toen in wrakdelen stoffelijke resten.

Onderzoek van de Bergings - en Identificatiedienst van de landmacht heeft uitgewezen dat het gaat om de 'Unteroffizier' Otto Tillack. De dienst heeft een herkenningsplaatje van de man gevonden. Zijn jachtvliegtuig Messerschmitt 109 verdween op 30 januari 1944 in de omgeving van Zwolle tijdens luchtgevechten met geallieerde vliegtuigen. Naar nu blijkt is het toestel gecrasht in een weiland in de buurt van het buurtschap Millingen bij Dalfsen. Tillack was toen 20 jaar.