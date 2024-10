AI-drones veranderen strijd in Oekraïne: 'Geen andere keuze'

Avalor AI is een Nederlandse startup die AI-drones ontwikkelt. "We begonnen met het bedrijf zes maanden voor de Russische invasie in Oekraïne", vertelt oprichter Maurits Korthals Altes. Hij reist regelmatig af naar Oekraïne. "Allereerst willen we Oekraïne graag helpen. Ons doel is ervoor te zorgen dat de soldaten zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen."

Volgens Korthals Altes is productontwikkeling van defensiematerieel vaak 'hypothetisch'. "De oorlog in Oekraïne biedt bedrijven de kans om te valideren of hun product werkt. Op deze manier helpen we elkaar."

Over de zorgen over het gebruik van AI-drones zegt Korthals Altes: "Het gaat er met name om dat de systemen autonoom kunnen vliegen, bijvoorbeeld als de verbinding wegvalt. Wat aanvallen betreft is 'last mile targeting' niet anders dan wat we al zien bij antitankwapens als de Javelin", zegt hij. "De mens identificeert het doel en vervolgens kan de machine de laatste stappen zelfstandig uitvoeren."

Aan het front in Oekraïne is geen tijd om te wachten op een perfect systeem of op regelgeving; de ontwikkelingen gaan daarvoor te snel, zegt Zima van DroneAid. "Eigenlijk vechten we tegen een spiegel. Alles wat wij introduceren, heeft Rusland na twee maanden ook, en andersom. Er is geen andere keuze."