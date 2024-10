Drinkwater in Apeldoorn en omgeving weer veilig, kookadvies opgeheven

Het drinkwater in Apeldoorn en omgeving is weer veilig. 70.000 mensen moesten hun water tien dagen lang koken, maar dat is nu niet meer nodig.

Waterleidingbedrijf Vitens gaf het kookadvies af vanwege de E. colibacterie. Die zogenoemde poepbacterie kan zorgen voor maagdarmklachten. Door het water eerst 3 minuten te koken, is het wel veilig om te drinken. Vanwege dit advies ontstond er een grote run op flessenwater.

De poepbacterie was gevonden in een reservoir in een drinkwatervoorziening in de stad. Mogelijk is die daar binnengekomen door een lek. Het lek is gerepareerd en de voorraadkelders zijn schoongemaakt. Sindsdien is het water getest in een laboratorium en voldoet het water weer aan de kwaliteitseisen, schrijft Omroep Gelderland.

Noord-Limburg

Momenteel geldt wel een kookadvies voor bijna 14.000 huishoudens in Noord-Limburg. Zij moeten in ieder geval tot en met donderdag hun drinkwater koken vanwege een lichte verontreiniging met de E. colibacterie.