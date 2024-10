Italië brengt eerste migranten naar Albanië

Correspondent Heleen d'Haens:

"Dit is een constructie die nergens anders in Europa bestaat. Meloni wil in Italië minder mensen opvangen en maakte daarom deze afspraak met Albanië. Dat kost Italië natuurlijk veel geld, er moeten bijvoorbeeld ambtenaren en agenten heen. Maar het is wel een methode om een aantal migranten niet in Italië te laten aankomen.

Er is ook veel kritiek op de plannen, vooral op de onduidelijkheid ervan. Kan dit wel, juridisch gezien? Zullen deze migranten bijvoorbeeld voldoende toegang krijgen tot Italiaanse advocaten? En de vervolgvraag: als ze niet mogen blijven in Italië, waar gaan ze dan heen? Veel landen van oorsprong weigeren in de praktijk immer om mensen terug te nemen. Het is onduidelijk of migranten in dat geval in Albanië blijven, of toch naar Italië worden gebracht.

Veel vragen dus, over of dit een zinnig idee is of gewoon propaganda van een premier die minder migranten wil opvangen."