Verbazing en verwondering na wereldrecord Chepngetich: 'Vrouwen bezig aan inhaalslag'

Waarom dit keer niet iedereen er open over was, weet Boeting niet precies. "Maar er aasden volgens mij wel meer atleten op een wereldrecord. Misschien was het tactisch, zodat ze elkaar niet wijzer wilden maken dan ze waren."

Snelle start

De 30-jarige Chepngetich heeft als handelsmerk dat ze er volle bak invliegt bij een marathon. Jos Hermens, tevens atletenmanager: "Dat is haar stijl. Ze is de afgelopen jaren wel vaker ongelooflijk hard gestart, maar elke keer viel ze behoorlijk terug. Nu in Chicago vertrok ze wéér heel hard, maar om dan ook zo hard te finishen, is ongelooflijk. Ik ben onder de indruk."

Inherent aan zo'n buitengewone prestatie zijn de twijfels. Zou er wellicht doping in het spel zijn? Die kanttekeningen zijn logisch, volgens Boeting. "Altijd als er iets gebeurt dat je niet kunt bevatten, ga je speculeren. Dat is een beetje sport-eigen."

Maar, zo weet Boeting, de afgelopen vijf jaar is er in Kenia een solide anti-dopingsysteem opgezet. "Zeker topatleten worden grondig gecontroleerd. Als iemand iets doet wat niet mag, loopt die wel tegen de lamp. Zolang iemand niet tegen de lamp is gelopen, moeten we geloven dat diegene schoon is."