Maradona ontslagen uit ziekenhuis en overgebracht naar revalidatiekliniek

De Argentijnse voetballegende Diego Maradona heeft woensdag het ziekenhuis verlaten voor een revalidatiekliniek. Dat heeft zijn advocaat Matias Morla voor de massaal toegestroomde pers bekendgemaakt.

De 60-jarige Argentijn werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in het Argentijnse La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging, waarna hij werd geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen.

Zijn verblijf in het ziekenhuis duurde langer omdat 'Pluisje' last had van ontwenningsverschijnselen door de absentie van alcohol. In de kliniek wordt hij verder behandeld voor zijn alcoholverslaving.

Afkickprogramma

"Diego maakt het goed en wil in de kliniek een afkickprogramma volgen", aldus zijn advocaat. "Diego heeft waarschijnlijk het moeilijkste moment van zijn leven doorgemaakt. Het is een wonder dat ze de bloeding in zijn hersenen hebben gevonden, die hem mogelijk het leven had gekost."

Op 30 oktober vierde Maradona zijn 60ste verjaardag. We maakten deze video over de balvirtuoos van weleer.