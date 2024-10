Hoeveel wedstrijden kunnen voetballers aan? 'Blessuregevaar vanaf 50 per seizoen'

"De meeste blessures treden op in wedstrijden. Dus elke wedstrijd die je speelt is een extra risico", zegt Huurman, die in het verleden werkte bij Real Madrid en sinds deze zomer bij de FIFA actief is.

Meer wedstrijden, hogere belasting

"We weten dat tussen de 50 en 60 wedstrijden het risico op blessures nog meer toeneemt. Als je daarover heen gaat, wordt het risico op blessures per wedstrijd hoger. Dat is de reden dat mensen het getal van 55 wedstrijden aanhouden als het punt waarna het gevaarlijk wordt."

Het spelen van meer wedstrijden leidt tot hogere belasting en meer vermoeidheid, is de redenering. Volgens Huurman is het de kunst voor clubs en spelers om een evenwicht te vinden tussen de belasting en belastbaarheid van de voetballers. En dat kan per speler verschillen.

"Veel facetten hebben daar invloed op. Het reizen, hoe goed is iemand voorbereid, hoe belastbaar is iemand om een bepaalde belasting aan te kunnen? Je moet dat in kaart brengen en dan kun je kijken wat optimaal is voor een speler op een bepaald moment."