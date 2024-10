Verdachte Stampersgat noemt zelfverdediging als reden voor doodschieten buurman

De man die heeft bekend dat hij zijn 25-jarige buurman in Stampersgat heeft doodgeschoten, handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Dat zei Gerben van V. vandaag tijdens een pro-formazitting in Breda. Volgens de verdachte was er geen sprake van een racistische daad.

De rechtbankvoorzitter zei dat er tot nu toe in het dossier geen aanknopingspunten zijn gevonden voor een racistisch motief. Maar het Openbaar Ministerie benadrukte dat het te vroeg is voor conclusies over het motief, omdat het onderzoek nog loopt.

Het dodelijke schietincident in het West-Brabantse dorp maakte veel los afgelopen zomer, zowel binnen Stampersgat als daarbuiten. Het slachtoffer, Hamza el Baghdadi, werd voor de deur van zijn woning beschoten en overleed ter plekke. Zijn vrouw en pasgeboren zoontje waren op dat moment thuis. De 55-jarige buurman Gerben van V. werd na het incident meteen aangehouden.

Op sociale media verschenen berichten over een slepende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer, maar ook verhalen waarin mensen zich afvroegen of de verdachte een racistisch motief had. Er doken berichten op die de verdachte op X en internetfora zou hebben geplaatst met beledigende, haatdragende, kritische en rancuneuze teksten over de islam, het christendom en ook over diverse linkse politici.

'Zelfverdediging'

"Ik vind het stuitend dat ik neergezet word als een of andere racist die om zich heen heeft lopen schieten", citeert Omroep Brabant de verdachte.

De verdachte heeft bekend, zei de officier van justitie vandaag. "Hij heeft telkens aangegeven meermaals op het slachtoffer te hebben geschoten." Een psychiater heeft Van V. onderzocht en concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor een ziekte of stoornis.

Het Openbaar Ministerie wil echter nog geen conclusies trekken, omdat het onderzoek nog loopt. "Het benoemen van motieven kan het OM pas doen als alles is onderzocht. Onderzoek naar zijn uitingen op sociale media is nog steeds in volle gang. Wij kunnen nog geen uitspraak doen over het motief of mogelijke motieven", zei de officier.

In januari 2025 is er weer een pro-formazitting in deze zaak.