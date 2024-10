Hoop voor Britse zeilers, maar Nieuw-Zeeland wint ook vierde race America's Cup

Op de golven voor de kust van Barcelona hebben de Britse zeilers een kans laten liggen om terug te komen in de strijd om de America's Cup. Titelhouder Nieuw-Zeeland is op een 4-0 voorsprong gekomen na vier van de dertien races.

Nieuw-Zeeland heeft nog drie overwinningen nodig voor titelprolongatie in de America's Cup, waarbij de foilende boten snelheden tot zo'n 100 kilometer per uur behalen. Op basis van de eerste drie races leek dat eenvoudig te gaan lukken, maar race vier moet de Britten hoop hebben gegeven.

Voor het eerst in de eindstrijd konden de Britten daadwerkelijk mee met de Nieuw-Zeelanders, die in de verdrukking raakten op het eerste stuk naar de gele boeien. De Britten sneden tegen de wind in een aantal keer de Nieuw-Zeelanders de pas af en hadden het initiatief.