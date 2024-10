Nieuwe handbalcoach laat Polman (32) en Van der Heijden (34) buiten selectie

Estavana Polman en Laura van der Heijden zijn niet opgenomen in de selectie van de Nederlandse handbalsters voor de aankomende wedstrijden in de Golden League. De nieuwe bondscoach Henrik Signell laat het ervaren duo met het oog op de toekomst bewust buiten de selectie.

"Voor de aankomende jaren is het van belang het team in de breedte sterker te maken", zegt Signell in een persbericht. "Ook met het WK 2025 in Nederland in het achterhoofd wil ik graag andere speelsters in actie zien om hen zowel op individueel vlak sterker te maken als ook binnen het team te zien functioneren."

Polman (32 jaar, 190 interlands) was de afgelopen jaren een van de gezichten van het Nederlands team. Van der Heijden (34 jaar, 288 interlands) was deze zomer in Frankrijk de meest ervaren international tijdens haar tweede deelname aan de Olympische Spelen, waar Nederland teleurgesteld strandde in de kwartfinales.

Of het niet selecteren het definitieve afscheid van de routiniers betekent, is nog niet bekend.