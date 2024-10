Wielrenner Vader vertrekt van Visma naar Zwitserse ploeg

Milan Vader (28) vertrekt bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. De Nederlandse wielrenner maakt de overstap naar de Zwitserse formatie Q36.5.

De voormalig mountainbiker heeft voor twee jaar getekend en hoopt bij zijn nieuwe ploeg meer voor zijn eigen kans te kunnen rijden. Vader kreeg deze zomer bij Visma te horen dat zijn contract niet werd verlengd. Bij Q36.5 treft hij de Nederlandse renner Sjoerd Bax, die dit seizoen nog bij UAE reed.

Vader was voornamelijk knecht bij Visma. Vorig jaar won hij nog wel de Chinese etappekoers de Tour van Guangxi. Een jaar eerder kwam hij in het voorjaar zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. Hij lag twaalf dagen in coma, waarna hij lang moest revalideren.

Afscheid Nederlandse renners

Visma neemt na dit seizoen afscheid van meerdere Nederlandse renners. Zo trekken wielerbroers Tim en Mick van Dijke naar het Duitse Red Bull-Bora-Hansgrohe. Koen Bouwman koerst vanaf 2025 voor Jayco AlUla en Robert Gesink (38) sloot in de Ronde van Spanje deze zomer zijn carrière af.

De Nederlandse talenten Tijmen Graat en Menno Huising schuiven vanuit de opleidingsploeg door naar de hoofdmacht van Visma. Ook heeft de Nederlandse wielerformatie Niklas Behrens ingelijfd. De 20-jarige Duitser pakte dit jaar de wereldtitel bij de beloften.