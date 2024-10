1 op 5 Nederlanders gaf in 2023 aan last te hebben van een allergie

Een op de vijf Nederlanders had het afgelopen jaar last van een allergie, blijkt uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 gaf 18 procent van de ondervraagde Nederlanders nog aan last te hebben gehad van een allergie. In 2023 was dat 21 procent.

Volgens de enquête komen allergieën het vaakst voor bij jongvolwassenen. Van de ondervraagden tussen de 25 en 35 jaar geeft 30 procent aan klachten te hebben. Geslacht lijkt ook een rol te spelen: vrouwen hebben vaker een allergie dan mannen, maar bij jongeren tot 15 jaar hebben juist jongens vaker een allergie.

Ook zijn er verschillen tussen de stad en het platteland. Het CBS meldt dat bijna een kwart van de inwoners in steden en stedelijke gebieden een allergie hebben, tegenover 17 procent op het platteland.

De enquête zoomt niet in op de typen allergieën waarvan de ondervraagde Nederlanders last hebben. Wel is uit onderzoek bekend dat zo'n 20 procent van de Nederlanders last heeft van hooikoorts, een allergische reactie op pollen in de lucht.

Droge huid

Dat er een stijging lijkt te zijn in het aantal mensen dat last heeft van een allergie, klinkt niet gek voor kinderarts-allergoloog Monique Gorissen. Zij en haar collega's zien de afgelopen twintig jaar steeds vaker jonge kinderen die naar de huisarts komen met allergieën als hooikoorts en huisstofmijt of klachten als eczeem. "In de leerboeken staat dat die voornamelijk voorkomen bij basisschoolkinderen en tieners, maar dat is inmiddels niet meer het geval."

De toename lijkt onder meer door een droge huid te komen. "Dat klinkt misschien vreemd, maar de huid is een van onze grootste organen en functioneert als een barrière, maar in de afgelopen decennia is onze huid steeds droger geworden." De droogte zorgt ervoor dat de huid minder goed werkt als barrière.

Oplosmiddelen en weekmakers

Volgens Gorissen zitten schoonmaakmiddelen als waspoeder en vaatwastabletten achter het droger worden van onze huid. "Veel van deze producten bevatten oplosmiddelen die in de kleding of op borden blijven zitten, zelfs na het wassen. Dit kan schadelijk zijn voor de huid en is mogelijk een van de belangrijkste oorzaken van huidproblemen en allergieën."

De middelen kunnen ertoe leiden dat het immuunsysteem verstoord raakt en gaat reageren op dingen als voedsel, dierenharen of pollen. Kinderartsen als Gorissen raden aan om daarom bij jonge kinderen zo min mogelijk waspoeder te gebruiken en indien het mogelijk is, de vaatwasser te vermijden. "Eenvoudig is het niet, in onze maatschappij omringen we ons met schoonmaakmiddelen en daardoor is het overal."

Niet te vette zalf

Een droge huid lijkt snel genoeg opgelost te zijn door er zalfjes en crèmepjes op te smeren, maar ook daar moeten mensen mee oppassen, zegt Gorissen. Een te vette huid kan namelijk juist meer stof aantrekken.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar zalf met zogenoemde ceramiden, een belangrijk onderdeel van de huid. "Dat zijn specifieke vetbestanddelen van de huid, waarvan we nu weten dat allergische mensen ze missen. Er wordt nu gekeken of er niet al te vette zalven gemaakt kunnen worden die de ceramiden aanvullen."