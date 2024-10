Boer vindt dood kalf, verdachte ging ervandoor met vlees

Een boer in het Noord-Brabantse Heukelom vond gisterochtend een geslacht kalf in zijn wei. Waarschijnlijk is het dier door onbekenden gedood voor het vlees, zegt de politie.

In de buurt van een provinciale weg werden stukken vlees en voetsporen gevonden. Er is nog niemand opgepakt.

In eerste instantie vermoedde de boer dat een wolf het dier had aangevallen. Een wolvenexpert stelde later vast dat het kalf door mensen om het leven moet zijn gebracht. Dat blijkt uit de doorgesneden keel en verwijderde ingewanden van het dier.

Vaker geslacht

Het is niet de eerste keer dat een boer een van zijn dieren verminkt terugvindt. Zo werden meerdere schapen in Deventer en Wilp geslacht, onder andere op een kinderboerderij.

Eerder deze maand kreeg een Roemeens echtpaar zes maanden gevangenisstraf, nadat de politie in 2022 achttien stukken schapenvlees in hun vriezer aantrof. In totaal zou het echtpaar meer dan twintig schapen hebben gedood in weilanden in Gelderland en Overijssel.