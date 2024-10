Maleisië vraagt Interpol opnieuw echtpaar te zoeken in moordzaak Ivana Smit

Interpol is opnieuw verzocht een Amerikaans echtpaar te zoeken in verband met de dood van het Nederlandse model Ivana Smit in Maleisië. De 18-jarige overleed in 2017 onder verdachte omstandigheden, nadat ze mee naar huis was gegaan met het stel in hoofdstad Kuala Lumpur.

De 51-jarige Amerikaanse man en zijn 37-jarige vrouw worden verdacht van moord. De politie in Maleisië heeft Interpol gevraagd een zogenoemde Blue Notice uit te vaardigen. Die melding is bedoeld om internationaal de verdachten te lokaliseren of informatie over hen te vergaren. Het is geen verzoek tot een directe arrestatie: een Red Notice.

De Maleisische politie verzocht Interpol voor het eerst in 2020 om het echtpaar op te sporen, maar het is onduidelijk wat er met dat verzoek is gebeurd. Via verschillende wegen hebben de nabestaanden geprobeerd een doorbraak in de zaak te forceren, schrijft het ANP.

Rechtszaak tegen autoriteiten

Zo vroeg de advocaat de premier van Maleisië vorig jaar nog om hulp. Ook Rutte zou als premier bij zijn collega in Maleisië hebben aangedrongen op voortgang in de zaak. De nabestaanden hebben een rechtszaak aangespannen tegen de lokale autoriteiten, omdat de zaak volgens hen nooit gedegen is onderzocht. Deze zaak zou vandaag dienen, maar is uitgesteld tot volgend week.

Op 7 december 2017 werd de Nederlandse vrouw dood gevonden na een val vanaf de twintigste verdieping van een woontoren. Ze had daarvoor verbleven in het appartement van het Amerikaanse echtpaar.

'Doofpot'

Een rechtbank oordeelde dat er sprake was geweest van een ongeval. Desondanks waren er sporen gevonden van een mogelijke worsteling. Een Britse privédetective en een Nederlandse patholoog zeiden dat Smit vermoedelijk al dood was voordat ze van het balkon viel. Ze spraken van een doofpotaffaire.

In hoger beroep werd de familie van de Nederlandse in het gelijk gesteld en moest er een moordonderzoek worden geopend. Het is onduidelijk of het Amerikaanse stel ooit is gehoord in de zaak, of waar de twee verblijven.

'Drank en drugs'

In gesprek met Britse media heeft het echtpaar gezegd dat de dood van Smit een ongeluk was. Ze zeiden destijds dat ze al langer contact hadden met de 18-jarige. Samen met haar hadden ze een avond gefeest en drugs en alcohol gebruikt, zo stellen de twee Amerikanen. De man en vrouw lagen naar eigen zeggen te slapen toen ze werden gewekt door agenten, die hen vertelden dat Smit was omgekomen.