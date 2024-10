Nigeria weigert te spelen tegen Libië: spelers 18 uur vastgehouden zonder voedsel

Bij aankomst gisteravond op het andere vliegveld kreeg de selectie geen toestemming om in een hotel te overnachten. De ploeg heeft besloten de interland tegen Libië te boycotten.

"Het is gewoon niet veilig", schrijft Troost-Ekong. "De Afrikaanse bond moet hier naar kijken. Als ze dit toestaan, dan mag Libië wat ons betreft de punten hebben."

Volgens Troost-Ekong is er sprake van een wraakactie, nadat Libische internationals rond de wedstrijd van vrijdag in Nigeria (1-0) slecht behandeld zouden zijn. "Fouten kunnen voorkomen, maar dit soort opzettelijke acties hebben niks te maken met internationaal voetbal."

Wraakactie?

ESPN Africa haalt uitspraken van Libië-aanvoerder Faisal Al-Badri aan. Die had zich bij de heenwedstrijd in Nigeria beklaagd over de manier waarop hij en zijn teamgenoten werden behandeld.

"Onze bagage werd een uur lang doorzocht in het vliegtuig en daarna werd ons transport met drie uur vertraagd. We zijn uiteindelijk met drie minibusjes zonder airconditioning en een politieauto vervoerd", zei Al-Badri toen.

De Libische voetbalbond zegt in een reactie dat de situatie op het vliegveld niet bewust is gecreëerd en vraagt om begrip van de Nigeriaanse bond. "Wij weerspreken stellig elke suggestie van vals spel of sabotage in deze situatie. We hopen dat dit misverstand kan worden opgelost met begrip en goodwill."