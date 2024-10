Podcast De Dag: Daisy Mohr over de bombardementen op 'haar' Beiroet

Daisy Mohr vertelt in de podcast hoe iedereen in Libanon in angst leeft en welk effect dat heeft op mensen, en ook op haarzelf. "Het is een nare film waar we in terecht zijn gekomen. Het is allemaal groter, heftiger en onvoorspelbaarder de afgelopen twee weken dan we ooit hadden kunnen bedenken."

Dit is niet de eerste oorlog die ze meemaakt, zegt ze ook, "maar toen had ik geen drie kinderen, waar ik nu natuurlijk ook voor moet zorgen dat ze veilig blijven."

Daisy had ook een bijzonder gesprek met de enige Nederlandse soldaat die als blauwhelm in het zuiden van Libanon gestationeerd is; het gebied waar nu zwaar gevochten wordt en waarvan Israël de VN heeft opgeroepen alle mensen daar weg te halen. Majoor Mandy vertelt hoe ze onder de grond in bunkers schuilen, op rantsoen leven en de explosies in hun lijf kunnen voelen dreunen. Maar weggaan wil ze niet.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg en Judith van de Hulsbeek