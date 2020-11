Vonnis in zaak-Nicky Verstappen rechtstreeks te volgen op internet

De uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen is volgende week vrijdag rechtstreeks te volgen op internet. De rechtbank in Maastricht wil op die manier het publiek de gelegenheid geven mee te kijken en te luisteren. Vanwege de coronamaatregelen is de ruimte in de rechtbank beperkt.

Rechtbanken maken steeds meer gebruik van streams bij zittingen. Volgens de Raad voor de Rechtspraak waren dit jaar al tientallen rechtszaken te volgen via internet. Niet alleen strafzaken, maar ook civiele procedures.

Cambuur en De Graafschap

In mei trok het kort geding van voetbalclubs Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB 75.000 kijkers. Ook de behandeling en de uitspraak in de zaak van de Groningse bioscoopmoorden waren live te volgen, net als de zaak tegen Thijs H. Hij werd in juli veroordeeld voor een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide.

De Raad voor de Rechtspraak noemt streamen "een mooie uitbreiding van de openbare rechtspraak". In verband met de privacy wordt de stream iets vertraagd, zodat de rechtbank de tijd heeft om namen of gevoelige passages weg te piepen.

De aankondiging van de uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen wordt binnenkort in een bericht op Rechtspraak.nl geplaatst. In dat bericht zit ook een link naar de stream.