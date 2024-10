Atlete Van Klinken slachtoffer grensoverschrijdend gedrag, wil andere sporters helpen

Atlete Jorinde van Klinken is in haar carrière meerdere keren slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag. Dat vertelde de olympische discuswerpster zondag op haar sociale media. De 24-jarige Van Klinken vermeldde ook dat ze cursussen wil gaan geven aan medesporters hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

"Toen ik jonger was, heb ik er een lange periode in Nederland mee te kampen gehad", vertelde Van Klinken in het Radio 1 Journaal. Op sociale media schrijft ze dat ze om die reden als 20-jarige naar de Verenigde Staten vertrok. "Ik verhuisde naar de andere kant van de wereld om aan dat gevoel te ontsnappen."

Maar in de VS werd ze een jaar nadat ze er in 2020 was beland weer slachtoffer.

