Automobilist rijdt over hand bij verkeersruzie op vluchtstrook bij Dinteloord

Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een verkeersruzie bij Dinteloord. Volgens de politie had de man ruzie met een andere automobilist en werd hij tijdens een worsteling op de weg geduwd. Een voorbijgaande auto reed vervolgens over zijn hand.

Het voorval gebeurde rond 07.30 uur op de Steenbergseweg, voor de afslag bij Dinteloord. Volgens de politie zouden de twee bestuurders ruzie hebben gekregen over bumperkleven. "Dat wilden ze uitvechten op de vluchtstrook", zegt een woordvoerder.

De man wiens hand is overreden is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die hem duwde, is ervandoor gegaan. Het ging volgens de politie waarschijnlijk om een Poolse man, die in een donkere Audi zonder kentekenplaat reed.

De politie is zowel naar hem op zoek als naar de bestuurder die de man heeft aangereden, meldt Omroep Brabant.