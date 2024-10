FIFA wil 'wereldwijde dialoog over transfersysteem' vanwege zaak-Diarra

De FIFA is voornemens het gesprek aan te gaan over het transfersysteem, zo meldt de wereldvoetbalbond in een video. Dat besluit volgt na een uitspraak van het Europese Hof voor Justitie in de zaak-Diarra, eerder deze maand.

In die zaak bepaalde het Hof dat de huidige transferregels van de FIFA in strijd zijn met wetten van de Europese Unie. "De regels belemmeren het vrije verkeer van profvoetballers die hun contract eenzijdig willen opzeggen en hun carrière willen voortzetten door bij een nieuwe club te gaan werken", stelde het Hof.

Dit besluit zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het huidige transfersysteem in het voetbal, daarom wil de FIFA het gesprek aan gaan. "Alle belanghebbenden in het voetbal worden uitgenodigd om commentaar te leveren en ideeën aan te dragen over de kwestie", zegt de bond.

Zoeken naar 'passende wijzigingen'

"Samen met de belanghebbenden zal de FIFA bepalen welke conclusies er moeten worden getrokken uit het vonnis en welke wijzigingen het meest passend en geschikt zijn om door te voeren in de transferregels", zegt de wereldvoetbalbond.

Hoewel de uitspraak van het Hof in theorie kan betekenen dat er een einde komt aan transfersommen voor spelers, verwacht de FIFA dat dit in de praktijk niet zal gebeuren: "Slechts twee paragrafen van twee artikelen van het reglement inzake de status en transfers van spelers staan ter discussie."

Bovendien bepaalde de Europese rechter dat sommige FIFA-regels gerechtvaardigd kunnen worden, omdat ze een zekere mate van stabiliteit bij voetbalclubs garanderen.