Boten lijken te vliegen tijdens de America's Cup, is dit nog wel een zeilwedstrijd?

De America's Cup van tegenwoordig wordt vaak vergeleken met de Formule 1, vanwege de nieuwe technologie die alsmaar doorontwikkeld wordt. Die vergelijking is terecht, vindt Tienpont.

"De boten zijn een soort Formule 1-auto's geworden. Er zit zo veel techniek achter om de boten zo snel te laten gaan en ze onder controle te houden. Er komen ook enorme G-krachten bij kijken."

'Leer je in gewone zeilboot'

Dat gebeurt in een 'gewone' zeilboot natuurlijk niet. Maar het is wel degelijk nodig om op een normale boot te beginnen, zegt Van Niekerk. "Daarin leer je het gevoel voor wind en de aerodynamica. Het is niet voor niets dat een topzeiler als Ben Ainslie in de Britse boot zit. Hij heeft zijn sporen al verdiend in normale boten."

Tienpont vindt dat ook. "Het spelletje is niet veranderd. Bakboord en stuurboord zijn nog hetzelfde en de manier waarop je met de boeien omgaat ook. Al is er zeker wel een verschil. Als je leert zeilen, voel je de wind in je rug. De boten in de America's Cup gaan twee tot drie keer sneller dan de wind, daardoor voelt het alsof de wind van voren komt. Dat is toch een groot verschil."