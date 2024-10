Inwoners Noord-Limburg moeten drinkwater voorlopig blijven koken

Bijna 14.000 huishoudens in Noord-Limburg die sinds dit weekend worden geadviseerd hun drinkwater te koken, moeten dat in ieder geval tot en met donderdag nog doen. Dat meldt Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). In het kraanwater werd eind vorige week een lichte verontreiniging met de E. colibacterie gevonden, beter bekend als de poepbacterie.

Vanwege de verontreiniging meldde WML vrijdag dat drinkwater uit voorzorg drie minuten gekookt zou moeten worden voordat het gedronken of gebruikt wordt. Het kookadvies geldt sindsdien in delen van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Bergen.

Door de verontreiniging en het kookadvies ontstond er afgelopen weekend in de omgeving een run op flesjes water in supermarkten. Volgens L1 was het flessenwater in veel supermarkten al snel uitverkocht.

Verontreiniging in pompstation

Het waterbedrijf denkt inmiddels te weten waar de besmetting vandaan komt: een drinkwaterkelder in een pompstation in Grubbenvorst. "Deze locatie is geïsoleerd en zit niet meer in het drinkwatersysteem", zegt een woordvoerder tegen L1. De bacterie kan zich zo dus niet verder verspreiden.

Het pompstation pompt grondwater op, waarna het wordt gezuiverd. Dit gezuiverde drinkwater wordt opgeslagen in een drinkwaterkelder en vervolgens via de drinkwaterleiding verspreid. "We onderzoeken nu hoe de bacterie daar terecht is kunnen komen", aldus de woordvoerder.

Drie minuten koken

WML spreekt van een lage concentratie van de bacterie; alleen mensen met een verminderde weerstand kunnen kans hebben op maag- en darmklachten. Het advies geldt voor water dat gebruikt wordt om te drinken, ook voor vee en huisdieren, tandenpoetsen en bij het koken. Voor de douche, de afwas of schoonmaken hoeft het water niet gekookt te worden.

Donderdag wordt bekeken of het kookadvies verlengd moet worden. Volgens WML moet er eerst meermaals geen E. coli meer zijn aangetroffen, voordat het kan worden opgeheven.

Ook in Apeldoorn poepbacterie

In Apeldoorn werd bij een controle begin deze maand ook de poepbacterie aangetroffen. Ook daar moeten mensen hun drinkwater koken.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de eigen voorraadkelders opnieuw gevuld en is in afwachting van testuitslagen die moeten uitwijzen of het water weer schoon is.