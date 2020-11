Bestuurders Autostrade opgepakt in onderzoek naar ingestorte Genua-brug

De ingestorte Morandi-brug in augustus 2018 - EPA

De Italiaanse politie heeft zes belangrijke bestuurders van Autostrade per l'Italia opgepakt, de bouwer van de brug in de snelweg bij Genua die twee jaar geleden instortte. Bij die ramp kwamen 43 mensen om het leven. Autostrade exploiteert onder meer de snelweg die over de ingestorte brug liep. De arrestanten zijn drie voormalige topbestuurders en drie leidinggevenden die nog bij het bedrijf werken. Onder hen is ook de voormalige hoogste baas van Autostrade, Giovanni Castellucxci, die in 2019 ontslag nam. Hij is net als onderhoudsdirecteur Michele Donferri Mitelli en operations manager Paolo Berti onder huisarrest geplaatst. Aan de drie anderen zijn beperkingen opgelegd voor bepaalde activiteiten, zegt de Italiaanse politie. Volgens de aanklagers worden ze alle zes verdacht van overtredingen van de verkeersveiligheid en fraude met overheidsopdrachten. Dat is naar boven gekomen in het onderzoek naar aanleiding van de instorting van de Morandi-brug, in augustus 2018.

Een plaquette met de namen van de slachtoffers van de instorting van de brug wordt onthuld in Genua - EPA

Autostrade per l'Italia is de belangrijkste particuliere snelwegexploitant van Italië. Volgens de financiële recherche zijn er documenten opgedoken waaruit blijkt dat de zes bestuurders wisten dat er langs sommige snelwegen in het land defecte geluidsschermen waren geïnstalleerd. Ook zouden ze zich hebben verzet tegen vervanging of het op een andere manier waarborgen van de veiligheid. Autostrade erkent dat de betwiste geluidsschermen langs 60 kilometer snelweg zijn geplaatst, maar dat ze zijn verbeterd sinds het bedrijf weet dat er een onderzoek naar loopt. De woordvoerder van een groep families die geliefden zijn verloren door de instorting van de brug noemde het optreden van de politie een "belangrijk signaal", ook al staat het los van het hoofdonderzoek naar de instorting.