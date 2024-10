Jong Oranje op recordjacht met trainingsbeest Van Bommel: '7 kilo spiermassa erbij'

Het flegmatieke in zijn spel typeert de eerste maanden van het huidige seizoen voor Van Bommel. In de Europa League kreeg hij veel complimenten voor zijn spel tegen Athletic Club en IF Elfsborg. Tegen de Zweedse ploeg scoorde hij zelfs twee keer. Maar in het daaropvolgende weekeinde bleef hij droog staan en verloor AZ van FC Utrecht.

"Daarom moet ik moet constanter worden. De wisselvalligheid moet eruit en daar ben ik druk mee bezig", zegt Van Bommel, die met twee goals en twee assists in acht eredivisiewedstrijden spreekt van een "aardige competitiestart".