Explosie bij advocatenkantoor in centrum Amsterdam

In het centrum van Amsterdam is vannacht een explosie geweest bij een advocatenkantoor. Bewoners rondom de Spuistraat hoorden rond 05.00 uur een enorme knal.

Na de ontploffing ontstond er brand. De politie zegt dat er een explosief is gebruikt dat gericht was tegen het advocatenkantoor en spreekt daarom van opzet.

Waarom het advocatenkantoor in de Spuistraat doelwit is, is onbekend. Ooggetuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

In het pand zitten meerdere advocaten die gespecialiseerd zijn in sociale rechtshulp.