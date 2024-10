Universiteiten draaien miljoenenverlies, bezuinigingen op komst

Tien van de veertien Nederlandse universiteiten staan er financieel niet goed voor, zo blijkt uit onderzoek van accountancykantoor EY. In 2023 maakten de universiteiten in totaal een verlies van ruim 100 miljoen euro.

Vorig jaar sloten de universiteiten het jaar af met een gezamenlijke schuld van 105 miljoen euro, berekent het bureau. Dit jaar verdubbelt dat ruim, is de verwachting van EY. Uit het onderzoek blijkt ook dat door de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet de universiteiten nog dieper in de financiële malaise kunnen komen.

"De universiteiten hebben de afgelopen periode best wat voor de kiezen gekregen", zegt onderzoeker Ralph Poulssen van EY. Dan gaat het bijvoorbeeld over de salariskosten die flink zijn gestegen door de nieuwe cao's. "Als de inkomsten niet meestijgen, beland je in de rode cijfers." Welke universiteiten verlies draaien staat niet in het onderzoek.

Bezuinigen

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het aantal internationale studenten wil verminderen. Daardoor zullen de universiteiten minder geld binnenkrijgen. "Dat betekent dat de cijfers waar we nu naar kijken, nog slechter uitvallen", legt Poulssen uit. "Daarom moeten de universiteiten zo snel mogelijk in actie komen."

Universiteiten kiezen er nu voor om bepaalde investeringen door te schuiven. Dat kan weer impact hebben op de begroting, vertelt de EY-onderzoeker. "Een investering, zoals verduurzamen of digitaliseren, kan ook weer kosten besparen."

De universiteiten hebben tegen EY gezegd dat ze bezig zijn om bezuinigingen voor te bereiden. Het gaat dan vooral om bezuinigingen op personeel en huisvesting. Daardoor neemt het aantal studenten per college toe.