Lamens verrast Tomova in Osaka en bereikt tweede ronde WTA-toernooi

Suzan Lamens heeft de tweede ronde van het WTA-toernooi in Osaka bereikt. De 25-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs sloeg in iets meer dan een uur de als zesde geplaatste Bulgaarse Viktorija Tomova (WTA-48) van de baan: 6-1, 6-2.

Lamens had zich als nummer 132 van de ranglijst via het kwalificatietoernooi moeten plaatsen voor het hoofdschema. De winst op Tomova was haar eerste op WTA-niveau sinds juni, toen ze in Boedapest de derde ronde haalde.

In de eerste set pakte Lamens vanaf 1-1 vijf games op rij, waarbij ze nog wel vier setpoints miste. Ook in de tweede set nam Lamens vanaf de derde game met twee breaks snel afstand. Ze serveerde de partij op love uit.

Doorbraakjaar

Lamens beleeft dit jaar haar internationale doorbraak, met onder andere winst van het WTA-toernooi in het Portugese Oeiras en een zege op toptienspeelster Jelena Ostapenko in de Billie Jean King Cup.