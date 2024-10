Inzet undercoveragenten ruim gehalveerd vanwege misstanden

De afgelopen twee jaar heeft de politie ruim de helft minder undercoveroperaties uitgevoerd dan gebruikelijk, schrijft De Telegraaf. De leiding had hiertoe besloten vanwege kritische rapporten over misstanden en de zelfdoding van een infiltrant. De undercoverafdeling van de politie wordt hervormd.

Infiltranten werden te veel aan hun lot overgelaten, concludeerden onderzoekscommissies in verscheidene rapporten. In de aanloop naar de zelfdoding van een agent, in 2021, was sprake geweest van een opeenstapeling aan ernstige fouten.

"We hebben besloten dat we opnieuw moeten beginnen om alle aanbevelingen goed op te kunnen volgen", zegt Rob van Bree, hoofd van de nieuwe Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, tegen de krant. Het team werd tijdelijk verkleind en er werden veiligheidsmaatregelen getroffen voor medewerkers.

In binnen- en buitenland werd een aantal operaties voortgezet, maar het totale aantal inzetten is volgens Van Bree met ruim de helft gedaald. Hij noemt dat pijnlijk maar noodzakelijk voor de veiligheid van collega's.

'Eerst nog opstarten'

Op 1 januari begint het nieuwe team. Voorheen was de naam van de undercoverafdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) en dat wordt straks Under Cover Team (UCT). Het is onduidelijk wanneer de ploeg weer op volle sterkte kan draaien. "Het team moet nog opstarten", wordt Van Bree geciteerd.

In de nieuwe samenstelling komt er volgens de politieleiding meer aandacht voor het welzijn van agenten. Verder is de opleiding aan de Politieacademie aangescherpt, gelden nieuwe eisen voor teamleden en mag een undercoveragent nog maximaal acht jaar ingezet worden als infiltrant.

'Termijn steeds verlengd'

"Er waren voorheen teamleden die twaalf jaar of langer dienden doordat hun termijn telkens werd verlengd", zegt Manon van Rosmalen, Hoofd Operatiën van het domein Interventies en Specialistische Opsporing. "Dat doen we niet meer."

Infiltrant A-4265, zoals zijn codenaam luidde, maakte een eind aan zijn leven na een uit de hand gelopen operatie. Onderzoekers concludeerden achteraf dat hij onvoldoende is begeleid. Risico's waren niet goed ingeschat en signalen werden gemist dat het niet goed ging met de agent.