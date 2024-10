Wekdienst 14/10: Kort geding Westerwolde tegen COA • Inhoudelijke zaak moord Gino

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Opnieuw staan de gemeente Westerwolde en het het COA tegenover elkaar in de rechtbank. Nog altijd wordt het maximumaantal van 2000 mensen per dag in het aanmeldcentrum in Ter Apel overschreden, en dus is de gemeente weer naar de rechter gestapt.

De inhoudelijke behandeling begint van het proces tegen Donny M. Hij staat terecht voor de moord op de 9-jarige Gino, die op 1 juni 2022 verdween in Kerkrade. De jongen werd ontvoerd, misbruikt en gedood.

In Utrecht wordt dan echt de állerlaatste steen teruggeplaatst in de Domtoren. Vijf jaar lang stond de toren verpakt in steigers. De steigers waren al bijna allemaal weg, maar vandaag is de renovatie dan echt officieel klaar. Kinderen uit groep 8 van een nabijgelegen basisschool leggen de laatste natuursteen.

Nederland speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland. Het duel is live te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur, de wedstrijd start om 20.45.

Wat heb je gemist?

Bij een drone-aanval op een legerbasis in het midden van Israël zijn 4 Israëlische militairen om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van het leger. Meer dan 50 militairen raakten gewond; 7 van hen zijn er slecht aan toe.

Het Israëlische leger zegt dat Hezbollah achter de aanval bij de stad Binyamina zit. Volgens Israëlische media vuurde Hezbollah twee drones af. Eén drone is door de luchtverdediging neergehaald. De tweede drone trof de kazerne bij Binyamina.

Ander nieuws uit de nacht:

Judith de Kom, dochter van Anton de Kom, overleden: Ze had haar leven gewijd aan eerherstel voor haar vader, de Surinaamse verzetsheld en schrijver Anton de Kom. Dankzij haar werk is er aandacht en waardering gekomen voor zijn strijd tegen kolonialisme en racisme gekomen.

China start opnieuw militaire oefeningen rond Taiwan: Marineschepen en gevechtsvliegtuigen doen aan de oefeningen mee. Die volgen op een toespraak van de Taiwanese president Lai waarin hij beloofde om zich te verzetten tegen annexatie of een inbreuk op hun soevereiniteit.

Elf gewonden bij brand in spookhuis op Duitse kermis: Onder de gewonden zijn vier medewerkers van de attractie, in de Duitse plaats Leer, over de grens bij Winschoten. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

En dan nog even dit:

Hoewel je in de meditatieruimte op de Universiteit van Maastricht "alles mag doen wat goed voelt", was seks hebben niet de bedoeling. Toch gebeurde dat in het 'mindfulnest', dat daarom nu wordt weggehaald.